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Новости
Украина
11 апреля 22, 22:06
Новое наступление на Киев зависит от исхода боев на Донбассе
Александр Мотузяник
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Военные работают над расширением внешнего круга обороны Киева и Киевской области

В Министерстве обороны не исключают нового наступления российских войск на Киев. Возобновление наступления будет зависеть от исхода боев в Донецкой и Луганской областях, уточнил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.  

"Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут вестись в Донецкой и Луганской областях", – сказал Мотузяник.   

Он уточнил, что сейчас на территории Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Курской областей РФ остаются отдельные подразделения врага. Вероятнее всего, их задачей является демонстрация присутствия для отвлечения украинских сил обороны.  

"Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более тяжелые операционные зоны, в том числе к востоку и на юг Украины", – сказал он. 

Ранее, о возможном повторном наступлении на Киев предупреждал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.  

"Враг отошел. Он сейчас перенацеливает свои направления и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления все-таки на столицу", — сообщил Грузевич. 

По его словам, военные работают над расширением внешнего круга обороны Киева и Киевской области, принимаются меры по наращиванию фортификационного оборудования и подготовке личного состава. 

11 апреля в Минобороны сообщили, что наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время.  
liga.net
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