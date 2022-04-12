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Новости
Украина
11 апреля 22, 22:45
Полк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе
Полк Азов
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Полк Нацгвардии Азов сообщает, что около часа назад оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения

"Внимание! Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются, сообщили в Азове.

Ранее сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.

Центр сослался на заявление одного из главарей боевиков ОРДО Эдуарда Басурина.

"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – сказал он.

24 марта президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения". 
liga.net
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