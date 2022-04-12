Полк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе

"Внимание! Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.
У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Последствия использования неизвестного вещества уточняются, сообщили в Азове.
Ранее сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.