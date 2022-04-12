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Новости
Украина
11 апреля 22, 23:20
В АП до 2019 года работал российский агент – СБУ
АП
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Бывшего чиновника задержали возле Харьковской области

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновника Администрации президента, работавшего там до 2019 года. Он с 2014 г. сотрудничал с российскими спецслужбами, сообщил начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью Фактам.

"Этот человек в свое время, до 2019 года, работал в тогда еще Администрации Президента Украины, занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным, я бы назвал даже критическим уровнем доступа", – рассказал Дудин.

Экс-чиновник задержан на границе территории Харьковской и Донецкой областей.

Он с 2014 года сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба РФ, ранее называвшимся ГРУ Российской Федерации.
liga.net
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