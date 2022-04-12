Как возвращают к жизни детей, изнасилованных извергами

Психолог поделилась историями двух девочек, которые стали жертвами россиян





Во время оккупации части населенных пунктов Киевской области российские оккупанты совершили множество зверств, включая убийства и изнасилования. При этом россияне не оставили в покое и детей, которым после пережитого пришлось оказывать медицинскую и психологическую помощь.









Издание "Бабель" поговорило с психологом и психиатром Лилией Шакаловой, оказывающей помощь двум девочкам 9 и 11 лет, которых изнасиловали оккупанты.





Психолог отметила, что с обеими девочками она работает уже около недели, в настоящее время они находятся в безопасности со своими родителями.





"Та, что девять, очень разорвана, очень страшно. Ее уже зашили", — сказала она и добавила, что вторая девочка может быть беременной, с ней работает гинеколог.





По ее словам, одну из девочек изнасиловали в Буче, пока ее мама вместе с другими женщинами и детьми отошла за водой. Ребенок остался под присмотром еще одной женщины, которую избили ворвавшиеся в здание оккупанты.





"Вернулась мама, а та избиваемая женщина показывает: "Тихо, тихо, не пугай ребенка", у нее пальцы у рта. Потому что мама увидела своего окровавленного ребенка и хотела кричать. А малая говорит: "Мама, болит, мама, очень больно". Это 9-летний ребенок", — сказала психолог.





Другая девочка жила с бабушкой, на глазах у которой и произошло изнасилование. Пожилую женщину ударили по лицу, когда та начала кричать.





По словам Шакаловой, пострадавшие поначалу отказывались с ней говорить и установить с ними контакт было не просто, а потому их имен она называть не станет, как и не позволит их фотографировать.





Она добавила, что сейчас ее задача заключается в том, чтобы отделить воспоминания о зверствах россиян от нормальной жизни и не позволить им повлиять на дальнейшую судьбу пострадавших.





"Я рассказываю: "Вот тигр в клетке. Это очень плохие люди, они в одной стране очень плохо выросли, такие люди не живут в нормальной стране. Тигр и кошка – они похожи снаружи. Но тигр в клетке. Вот и эти люди будут все в клетке. Сейчас люди строят большую стену, чтобы таких людей больше не было", — говорит она.





Напомним, ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщала о еще нескольких случаях изнасилований мирных жителей в Буче и Ирпене.



