Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 апреля 22, 00:11
Невероятная история спасения раненого танкиста
танкист
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Удивительная сила воли: раненый танкист с перебитыми ногами преодолел 6 километров, чтобы добраться до своих
Оккупанты подумали, что боец мертв и не трогали его.

Раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей с перебитыми ногами преодолел 6 км, чтобы добраться до позиций ВСУ и спастись.

Удивительную историю спасения своего танкового механика опубликовала пресс-служба бригады.

Сергей – механик танка Т-64 – ехал первым в колонне. Танк бойца взорвался на мине. После того, как военный пришел в себя, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться.

Сергей смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Однако услышал очередные взрывы, выстрелы, грохот приближающегося вражеского танка. Военный начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них.

Оккупанты подумали, что боец 200-й и убрались прочь, но начался очередной бой. Закрепившись в селе, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии.

Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью он скрывался от врагов. В конце концов, Сергей решился на отчаянный шаг – раненым добираться до своих.

Несмотря на страшную боль в перебитых ногах, горячку и жажду, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию, военный прошел 6 километров.

Только тогда, взобравшись на холм, он смог "поймать" мобильную связь и позвонить побратимам. Объяснив свое местонахождение, боец из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи.

Военные успели вовремя забрать Сергея, когда у него уже не было сил даже сказать слово. Его увезли и передали медикам.

Источник: tsn.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как возвращают к жизни детей, изнасилованных извергами
noimageВ АП до 2019 года работал российский агент – СБУ
noimageУкраинцы массово записываются в добровольцы-спасатели
noimageПолк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе
noimageМужчин призывного возраста хотят возвращать из-за границы
Лента новостей