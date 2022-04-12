Невероятная история спасения раненого танкиста

Оккупанты подумали, что боец мертв и не трогали его.





Раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей с перебитыми ногами преодолел 6 км, чтобы добраться до позиций ВСУ и спастись.





Удивительную историю спасения своего танкового механика опубликовала пресс-служба бригады.





Сергей – механик танка Т-64 – ехал первым в колонне. Танк бойца взорвался на мине. После того, как военный пришел в себя, понял, что его ранило, что он внутри взорванного танка и что нужно срочно убираться.





Сергей смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Однако услышал очередные взрывы, выстрелы, грохот приближающегося вражеского танка. Военный начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них.





Оккупанты подумали, что боец 200-й и убрались прочь, но начался очередной бой. Закрепившись в селе, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии.





Почти сутки без мобильной связи, без надежды на помощь, но со страшной болью он скрывался от врагов. В конце концов, Сергей решился на отчаянный шаг – раненым добираться до своих.





Несмотря на страшную боль в перебитых ногах, горячку и жажду, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию, военный прошел 6 километров.





Только тогда, взобравшись на холм, он смог "поймать" мобильную связь и позвонить побратимам. Объяснив свое местонахождение, боец из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи.





Военные успели вовремя забрать Сергея, когда у него уже не было сил даже сказать слово. Его увезли и передали медикам.



