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Украина
12 апреля 22, 13:04
Армия РФ ударила фосфорными снарядами в Луганской области
Сергей Гайдай
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Армия России фосфорными боеприпасами обстреляла Северодонецк и Горское.

Армия РФ фосфорными боеприпасами обстреляла окраины Горского и Северодонецка. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Ночной обстрел окрестностей Северодонецка и Горского, в том числе фосфорными снарядами, имел катастрофические последствия. Разрушены почти все коммуникации", – написал он.

По его словам, люди сидят без света, воды и газа, ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много.

Гайдай отметил, что с каждым днем ремонтных бригад в области все меньше, ведь идти под пули все тяжелее, когда они видят, как коллеги получают ранения во время работы.

"Обстрелы российской армией становятся все более интенсивными. "Режима тишины" почти нет, а когда есть – дежурные коммунальщики выезжают на объекты", – написал он.

По словам Гайдая, вчера без электроэнергии 95 795 потребителей, сегодня – 146 490. Обесточены 36 населенных пунктов: 22 – полностью, 14 – частично. Без газа – 38 населенных пунктов (31 – полностью, семь – частично), это 130 183 абонентов. Нет водоснабжения в Рубежном, Попасной, Горском, Северодонецке и частично в Лисичанске.
liga.net
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