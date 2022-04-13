В Россию насильственно депортировали более 700 000 украинцев

Они находятся в 35 регионах Российской Федерации, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в эфире программы "Радио Свобода".

"По данным Российской Федерации, более 700 000 наших граждан вывезено в Россию, по их подсчетам, более 130 000 детей", – сказала Денисова.

По данным Денисовой, ежедневно в Россию вывозят от 15 000 до 20 000 человек.

Денисова отметила, что депортация украинцев началась еще до полномасштабного вторжения РФ.

Первый вывоз людей из территории Украины был зафиксирован еще 18 февраля. Тогда вывезли около 90 000 украинцев. В начале марта только из Мариуполя насильно вывезли 400 гражданских жителей.

Денисова также сообщила, что сейчас в фильтрационных лагерях в Донецкой области находятся более 10 тысяч граждан Украины.

"Это фильтрационные лагеря, в которые они принуждают наших граждан на сотрудничество. Узнают об их интересах, об их поддержке Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые стражи порядка, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их", – добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что только в Пензенской области России действуют четыре таких лагеря.

Омбудсмен предположила, что людей возможно вернуть на территорию Украины, если власть будет понимать куда их возвращать. По ее мнению, это возможно сделать на территории третьего государства.

"Сейчас та часть, из которой они вывозятся, она временно оккупирована, и там происходят жестокие бои, бомбежки. Я думаю, что возможно их вывозить в какое-то третье государство, чтобы они были в безопасном государстве, чтобы их не пытали, чтобы им помогли", – сказала омбудсмен.