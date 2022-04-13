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13 апреля 22, 11:57
Вербна неділя в 2022 році: дата, традиції та заборони
Вербна неділя
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Вербна неділя - це останній день перед Страсним тижнем і з цього дня починається найсуворіший піст. Через тиждень після Вербної неділі - Великдень.
Коли у 2022 році буде Вербна неділя, які існують традиції та заборони – читайте в матеріалі нижче.

Весь тиждень перед Вербною неділею - Вербний. Він триватиме з 11 по 17 квітня. А сама Вербна неділя відзначатиметься 17 квітня. З 18 квітня розпочнеться Страсний тиждень.

Головним символом цього дня вважаються гілочки верби. Їх приносять до церкви та освячують, а потім ставлять в будинках. Вважається, що присутність цих весняних гілочок відганяє злих духів і приносить в будинок благополуччя.

Гілочки верби в Україні символізують пальмові, якими Юдеї вітали Ісуса, Його вхід в Єрусалим перед мученицькими стражданнями та смерті. Оскільки в нашій країні пальми не ростуть, їх давно замінили на вербу.

Верба уособлює пробудження живої природи від зимового сну, відродження життя. Гілочки верби заведено зрізати заздалегідь і ставити в воду, щоб вони розпустилися.

Традиції Вербної неділі

У цей день українці відвідують храми та церкви – там проводять святкові богослужіння. Гілочки верби в цей день освячують. А потім зберігають їх біля ікон - як оберіг від хвороб, біди та сліз на весь наступний рік.

Також гілочками верби кропили раніше житло і домашню худобу.

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому всі продукти тваринного походження знаходяться під забороною. Однак в цей день можна поставити на стіл пісну рибу і випити трохи церковного вина.

Заборони на Вербну неділю

- Не можна займатися важкою роботою
- Не можна займатися роботою по дому - прибиранням, пранням, рукоділлям
- Заборонено сваритися, ображатися, лаятися і пліткувати
- Не можна влаштовувати галасливі гуляння, вінчатися, проводити обряди хрещення, вживати алкоголь
- На Вербну неділю не проводять поминальні обіди
- Не можна відмовляти в допомозі тим, кому вона потрібна

Источник: rbc.ua
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