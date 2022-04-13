Вербна неділя в 2022 році: дата, традиції та заборони

Коли у 2022 році буде Вербна неділя, які існують традиції та заборони – читайте в матеріалі нижче.





Весь тиждень перед Вербною неділею - Вербний. Він триватиме з 11 по 17 квітня. А сама Вербна неділя відзначатиметься 17 квітня. З 18 квітня розпочнеться Страсний тиждень.





Головним символом цього дня вважаються гілочки верби. Їх приносять до церкви та освячують, а потім ставлять в будинках. Вважається, що присутність цих весняних гілочок відганяє злих духів і приносить в будинок благополуччя.





Гілочки верби в Україні символізують пальмові, якими Юдеї вітали Ісуса, Його вхід в Єрусалим перед мученицькими стражданнями та смерті. Оскільки в нашій країні пальми не ростуть, їх давно замінили на вербу.





Верба уособлює пробудження живої природи від зимового сну, відродження життя. Гілочки верби заведено зрізати заздалегідь і ставити в воду, щоб вони розпустилися.





Традиції Вербної неділі





У цей день українці відвідують храми та церкви – там проводять святкові богослужіння. Гілочки верби в цей день освячують. А потім зберігають їх біля ікон - як оберіг від хвороб, біди та сліз на весь наступний рік.





Також гілочками верби кропили раніше житло і домашню худобу.





Вербна неділя випадає на Великий піст, тому всі продукти тваринного походження знаходяться під забороною. Однак в цей день можна поставити на стіл пісну рибу і випити трохи церковного вина.





Заборони на Вербну неділю





- Не можна займатися важкою роботою

- Не можна займатися роботою по дому - прибиранням, пранням, рукоділлям

- Заборонено сваритися, ображатися, лаятися і пліткувати

- Не можна влаштовувати галасливі гуляння, вінчатися, проводити обряди хрещення, вживати алкоголь

- На Вербну неділю не проводять поминальні обіди

- Не можна відмовляти в допомозі тим, кому вона потрібна







