Морпехи в блокадном Мариуполе прорвались к Азову – Арестович

В осажденном российскими оккупационными войсками Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ "в результате сложного и очень рискованного маневра" прорвались на соединение с полком "Азов", "который профессионально обеспечил это мероприятие". Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В результате этого, пишет он, "азовцы" получили существенное подкрепление, а морпехи избежали разгрома по частям и "получили дополнительные серьезные возможности".

"Бригада фактически обрела второй шанс. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны. В общем, система обороны города приросла и укрепилась", – написал Арестович.

По его словам, такие операции становятся возможны, "когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками". Он призвал украинцев в тылу также не терять самообладание.

"Армия знает, что делает", – резюмировал советник главы ОП.







