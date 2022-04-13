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Новости
Украина
13 апреля 22, 13:04
Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине
Михаил Подоляк
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Слова Байдена о геноциде, который армия РФ совершает в Украине, являются к шагом к суду над Россией, заявил Подоляк из Офиса президента Зеленского

Заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине, являются шагом к тому, чтобы усадить Россию на скамью подсудимых. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал он.

Подоляк добавил: называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.

Вчера Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. Также он назвал Путина диктатором.
"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем. И доказательств становится все больше, они отличаются от того, что было на прошлой неделе, они продолжают поступать. Буквально ужасные вещи, которые русские совершили в Украине", – сказал Байден.
liga.net
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