Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

Заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине, являются шагом к тому, чтобы усадить Россию на скамью подсудимых. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал он.

Подоляк добавил: называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем. И доказательств становится все больше, они отличаются от того, что было на прошлой неделе, они продолжают поступать. Буквально ужасные вещи, которые русские совершили в Украине", – сказал Байден.

