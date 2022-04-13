Из моргов Днепра никто не хочет забирать трупы 1500 россиян

Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в интервью российскому телеканалу "Настоящее время".



По его словам, тела солдат лежат в четырех рефрижераторах, их никто не сжигает, не прячет в братских могилах, ведь надеется, что мамы за ними приедут.



"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети" - объяснил Лысенко. Он добавил, что Украина готова помочь в организации вывоза тел.



Украинские силы обороны и безопасности минувших суток, 12 апреля, уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла около 19 800 военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения