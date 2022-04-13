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Новости
Украина
13 апреля 22, 13:16
Из моргов Днепра никто не хочет забирать трупы 1500 россиян
танк РФ
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В моргах Днепра сейчас находится более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать
Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в интервью российскому телеканалу "Настоящее время".

По его словам, тела солдат лежат в четырех рефрижераторах, их никто не сжигает, не прячет в братских могилах, ведь надеется, что мамы за ними приедут.

"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети" - объяснил Лысенко. Он добавил, что Украина готова помочь в организации вывоза тел.

Украинские силы обороны и безопасности минувших суток, 12 апреля, уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла около 19 800 военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения
liga.net
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