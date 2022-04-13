В Мариуполе работает 13 мобильных крематориев РФ

Украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.



"Руководство РФ приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии в Украине", – сообщили в ГУР.

После широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории. В частности, в Мариуполе зафиксировано 13 таких устройств для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.



"Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", – говорится в сообщении украинских разведчиков.



До этого военная разведка Украины не раз фиксировала факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в городе Новоайдар Луганской области.

Также ВС РФ используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью утаивания реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине, подчеркнули в ГУР.