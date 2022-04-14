Главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан лично приехал в Бучу Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.





Об этом сообщил суд в Сети.





Во время поездки по Киевской области Хан подчеркнул, что необходимо провести независимое расследование зверств в Буче и других населенных пунктах. Прокурор анонсировал приезд группы судебно-медицинских экспертов суда.













"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил Хан.













Он также сообщил, что вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать независимое и беспристрастное расследование.













Напомним, по состоянию на 11 марта 41 страна подала иск в Международный уголовный суд о преступлениях, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.



