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Новости
Украина
13 апреля 22, 22:19
Главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)
Карим Хан
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Прокурор вместе с командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине.
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан лично приехал в Бучу Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.

Об этом сообщил суд в Сети.

Во время поездки по Киевской области Хан подчеркнул, что необходимо провести независимое расследование зверств в Буче и других населенных пунктах. Прокурор анонсировал приезд группы судебно-медицинских экспертов суда.



"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил Хан.



Он также сообщил, что вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать независимое и беспристрастное расследование.



Напомним, по состоянию на 11 марта 41 страна подала иск в Международный уголовный суд о преступлениях, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.

Источник: tsn.ua
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