Охранник рассказал о попытке побега Медведчука – видео

Личный охранник Виктора Медведчука рассказал, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В своих показаниях охранник Медведчука рассказал, что тот прятался в частном доме в Киеве со своим поваром и охраной. При этом по легенде этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Охранник рассказал об услышанных им телефонных разговорах Медведчука с его супругой Оксаной Марченко. По телефону Медведчук якобы говорил ей, что "ФСБ все сделают, они помогут". Также в разговоре охранник слышал о подготовке к побегу Медведчука.



