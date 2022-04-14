Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 апреля 22, 22:27
Охранник рассказал о попытке побега Медведчука – видео
Охранник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Охранник рассказал о попытке побега Виктора Медведчука и об аренде дома в Киеве.

Личный охранник Виктора Медведчука рассказал, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

В своих показаниях охранник Медведчука рассказал, что тот прятался в частном доме в Киеве со своим поваром и охраной. При этом по легенде этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Охранник рассказал об услышанных им телефонных разговорах Медведчука с его супругой Оксаной Марченко. По телефону Медведчук якобы говорил ей, что "ФСБ все сделают, они помогут". Также в разговоре охранник слышал о подготовке к побегу Медведчука.


21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука.

Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь.

Сейчас она просит освободить Медведчука и записала видеообращение к Зеленскому и Эрдогану. 

27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. 

12 апреля Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.
liga.net
Ещё по теме:
Какие типы оружия Украина хочет получить от стран НАТО
Среди стран НАТО нет единства по вопросу разрыва с Россией
Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят летом
Введен в действие пятый пакет санкций ЕС против России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дві українські ракети "Нептун" поцілили в крейсер "Москва"
noimage Главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)
noimageВ Мариуполе работает 13 мобильных крематориев РФ
noimageРоссия готовит "карнавал победы" 9 мая в Мариуполе
noimageИз моргов Днепра никто не хочет забирать трупы 1500 россиян
Лента новостей