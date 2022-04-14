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Новости
Украина
13 апреля 22, 22:52
Дві українські ракети "Нептун" поцілили в крейсер "Москва"
крейсер “Москва”
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Ракетний крейсер "Москва" стояв на якорі у Севастопольській бухті.
У середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа.

Цю інформацію, яку поширили в соцмережах, підтвердив радник голови ОПУ Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

"З флагманом морського флоту крейсером "Москва" сталася якась несподіванка. Сильно горить... Там 510 людей екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося - чи два матроси покурило не в тому місці, чи порушили в черговий раз якісь заходи безпеки, не щастить", - зауважив він.

Раніше про влучні постріли українського протикорабельного комплексу "Нептун" повідомив колишній народний депутат Сергій Висоцький. За його словами, обидві ракети поцілили в ракетний крейсер “Москва”, який входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Мені підтвердили: дві ракети українського протикорабельного комплексу "Нептун" здійснили ураження флагману ЧФ РФ ракетного крейсеру "Москва"! Два попадання з двох! Увесь Чорноморській флот Росії виведений для здійснення термінових рятувальних заходів!” - написав екснардеп.

Народна депутатка Ірина Фріз додала, що ракетний крейсер "Москва", який стояв на якорі у Севастопольській бухті, зник з радарів. Оскільки на морі вирує шторм, рятувальна операція військового корабля ускладнена. Ймовірно, його доведеться затопити.


У російській Вікіпедії в статті про ракетний крейсер “Москва”, збудований у 1976 році, уже з’явилася інформація про його враження українськими ракетами.

Відомо, що цей російський крейсер має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", що мають дальність враження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.

Источник: tsn.ua
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