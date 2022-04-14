Украинские ракеты сожгли путинский флагман "Москва". Фото

Ракетный крейсер "Москва" – элита Черноморского флота – подвергся ракетным ударам со стороны Украины. Две ракеты "Нептун" перевернули флагман, и он начал тонуть. На борту в момент атаки могли быть 510 членов экипажа, говорит украинская сторона.

Учитывая насыщенность крейсера оружием и боекомплектами, скорее всего, шансов на спасение ни у "Москвы", ни у экипажа не было, считают военные эксперты.

Что известно о ракетных ударах по крейсеру, почему это огромный удар еще и по репутации ВМФ России, а также отчего теперь под угрозой весь Черноморский флот – в кратком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вчера вечером, около 21:00, волонтер Александр Карпюк написал, что ракетный крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами "Нептун" украинского производства – теперь "стоит, горит, нужно тактическое затопление, судя по всему".

Через полтора часа глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил, что крейсер "ушел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный".

"Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", — сообщил он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также сообщил о "неприятностях и неожиданностях" на российском корабле.

"С крейсером "Москва" какая-то неожиданность и неприятность. Сильно горит. Прямо сейчас. Штормовое море, и неизвестно, удастся ли им оказать помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. Или два матроса покурили не в том месте, или нарушили правила безопасности... Именно этот корабль стрелял по защитникам острова Змеиный, именно тот, который отправляли известно куда", – заявил Арестович.

Пресс-офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров сообщил, что другие единицы корабельной группировки ЧФ пытались оказать помощь "Москве", но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер, и он начал тонуть.

"Одна ракета "Нептун" рассчитана на уничтожение фрегата в 5000 тонн, – говорит заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. – Две ракеты на крейсер "Москва" с водоизмещением в 11 000-12 000 тонн, возможно, и маловато. Но исходя из насыщенности крейсера оружием, я могу предположить, что удары были очень удачные. Они попали туда, куда надо".

Минобороны РФ около 02:00 14 апреля заявило, что на флагмане Черноморского флота "Москва" произошел пожар. Якобы "сдетонировал боеприпас", корабль "получил серьезные повреждения", экипаж "эвакуирован полностью". И добавило, что "причины пожара устанавливаются". Днем Минобороны РФ сообщило, что пожар на крейсере "локализован" и принимаются меры для "его буксировки в порт".

Где именно в Черном море находился крейсер на момент "встречи" с "Нептунами", точно неизвестно. Согласно спутниковым снимкам компании Maxar Technologies, еще 7 апреля корабль стоял в Севастополе.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 км) к югу от Одессы.

Он сообщил, что взрыв на борту крейсера "Москва" нанес судну значительный ущерб. "Мы оцениваем, что корабль способен пробиваться своим путем, и он это делает; мы думаем, что он движется к востоку. Мы думаем, что его, вероятно, доставят в Севастополь на ремонт, но мы не знаем, что именно стало причиной этого", – добавил Кирби.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Крейсер "Москва" – элита Черноморского флота. Был построен в 1976 году в Николаеве в рамках проекта 1164 "Атлант". Оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км.

Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", которые позволяют обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.





В январе 2022 года журнал Forbes писал, что 128-метровая "Москва" с 500 членами экипажа на борту имеет достаточное количество ракет ПВО, чтобы отразить любую возможную воздушную атаку на десантную флотилию Черноморского флота. Поэтому ценность "Москвы" для войны в Украине может сделать ее главной мишенью украинских ракетчиков. Что, собственно, и случилось.

По словам Самуся, у "Москвы" очень хорошая насыщенность оружием: "Форт", "Оса", зенитные установки АК-630, два вертолета.

"Но именно поэтому у крейсера малые шансы выжить при нанесении ударов. Если начнут взрываться боекомплекты, то выжить просто невозможно", — считает эксперт. По его мнению, восстановлению крейсер не подлежит восстановлению. Просто, чтобы поднять его на поверхность, нужны сверхусилия.

Лишь потеря подлодки с баллистическими ракетами или российского авианосца "Кузнецов" могла бы нанести более серьезный удар по моральному духу России и репутации Черноморского флота, сказал капитан ВМС США в отставке Карл Шустер в комментарии CNN.

После атаки на "Москву" суммарный залп находящихся в Черном море крылатых ракет кораблей ЧФ РФ уменьшился с 72 до 56, говорит руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В России остались два крейсера из проекта "Атлант" – Varyag и Marshal Ustinov. Но оба заблокированы Турцией в Средиземном море. И Турция "500% не пропустит их в Черное море", считает Клименко.

Построить новый подобный крейсер Россия не сможет, уверен Самусь. "Стоимость такого крейсера сейчас может достигать $1,5-2 млрд. У них нет технологий и возможностей для строительства", – добавляет он.

По словам эксперта, с точки зрения противовоздушной обороны у РФ таких мощных кораблей больше нет. "Теоретически они могут обеспечивать ПВО с территории Крыма, но об этом очень много мифов, и я не уверен, что они смогут столь эффективно обеспечить безопасность возможной морской десантной операции", – объясняет Самусь.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва", а в Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

За несколько часов до попадания "Нептунов" московский режим заявил, что нанесет ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России.

По мнению Клименко, в мести за "Москву" режим Путина действительно может нанести ракетный удар по Одессе или по Киеву, или по железнодорожным маршрутам поставок западного вооружения.

Михаила Самуся не волнуют угрозы Кремля: "Силы спецопераций Украины могут и Красную площадь взорвать. Если РФ перейдет на следующий уровень терроризма и решит уничтожить Банковую или Майдан Незалежности, пусть не удивляются, что не только Белгород будет бегать с выпученными глазами".

Несмотря на серьезный репутационный удар, атака на "Москву" не меняет стратегическую ситуацию в Черном море. У России все еще достаточно ресурсов для контроля. Но учитывая новости о 120 британских противокорабельных ракетах и переговорах с Норвегией о Naval Strike Missile, у Украины могут появиться все возможности для полного уничтожения Черноморского флота в будущем, считает Самусь.

"Конечно, нужно держать стратегический запас ракет для обороны, – говорит эксперт. – Но если партнеры нам помогают, почему бы не попробовать?"