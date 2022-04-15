Прокурор Гаагского трибунала о визите в Бучу и Бородянку

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетив Бучу и Бородянку в Киевской области, заявил, что это не фейк, как это пытается навязать Кремль, поскольку увидели там погибших людей и разрушенные строения.





Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан сообщил на брифинге в Киеве.





Прокурор МКС подчеркнул, что правосудие должно быть не на стороне Украины или РФ, а на стороне человечности.





В то же время, он отметил, что преступления никому не должны сойти с рук, а каждый, кто держит в руках оружие или управляет самолетом, должен соблюдать нормы и правила.





В частности, не бить по мирным жителям и гражданским объектам.





"Я постараюсь установить диалог с РФ, поскольку у меня нет других целей, чем правосудие. И я буду продолжать поддерживать тесную связь и сотрудничество с Украиной. И во взаимодействии с Офисом генпрокурора мы будем пытаться установить справедливость для женщин, мужчин и детей, которые страдают и страдают в этом конфликте", - отметил прокурор.





По его словам, есть различные военные действия и, согласно Римскому статуту, необходимо отделить, какие из них совершены в рамках правового поля и законов, а какие - нет.





"Поэтому мы должны исследовать доказательства и делать выводы, основываясь на них... У нас есть все основания полагать, что были совершены преступления на территории Украины, которые подпадают под юрисдикцию МКС", - добавил Хан.





Прокурор напомнил, что посетил Бучу и Бородянку, а команда экспертов МКС также работает и в других освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах.





"Мы, конечно, видели ущерб и разрушенную инфраструктуру, мы видели мешки с телами убитых, мы видели это возле церкви в Буче вчера. Но я еще даже не был в Мариуполе и Харькове... Поэтому еще рано говорить о доказательствах, доказательства должны говорить сами за себя, и когда судьи их примут к рассмотрению и будут работать с ними, то у нас уже будет о чем говорить", - сказал он.





Хан подчеркнул, что примет все доказательства как от украинских правоохранителей, так и от неправительственных организаций и будет проверять их.





"Я не могу никого заставлять, но постараюсь в третий раз достучаться до РФ... Я направил уже третье обращение... Закон и правосудие требует от нас быть непредвзятыми, и таким я стараюсь оставаться, чтобы быть беспристрастным в принятии решений", - добавил прокурор.





В то же время, он уточнил, что звучат обвинения в совершении преступлений и от Украины, и от России, однако по Римскому уставу он должен оценивать и рассматривать все вероятные преступления, а уже суд, учитывая доказательства, дойдет до собственных выводов.





"Многие люди пострадали от этой войны, они потеряли своих близких... Они имеют право получить правосудие... Люди погибли, здания были разрушены. Это не фейк. Мы видели этих людей, эти здания. Мы будем работать... для установления истины и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Хан.



