Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева:Пятеро погибли

Погибли пять человек, 15 — ранены. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
При этом, по его информации, один из погибших получил смертельные ранения, подняв неразорвавшийся снаряд.
"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – написал Ким.
Сегодня российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. 34 человека ранены, из них – трое детей. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что в течение дня россияне беспорядочно обстреливают жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия Николаева. Оккупанты применяют запрещенные международными договорами кассетные боезапасы неизбирательного поражения. По городу бьют из РСЗО. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.