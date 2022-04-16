Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева:Пятеро погибли

Погибли пять человек, 15 — ранены. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

При этом, по его информации, один из погибших получил смертельные ранения, подняв неразорвавшийся снаряд.

"Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – написал Ким.