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Новости
Украина
15 апреля 22, 22:18
Оккупанты обстреляли автобусы в Луганской области
Людмила Денисова
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Оккупанты обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области

Есть раненые и погибшие. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Россияне открыли огонь по двум автобусам, которые вывозили людей из Старобельска в Днепр.

Детали устанавливаются, написала Денисова.

Ранее сегодня в результате обстрела эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Боровая Изюмского района Харьковской области, по предварительным данным, погибли семь человек, 27 получили ранения.

Омбудсмен отметила, что такие действия оккупантов являются военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты.
liga.net
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