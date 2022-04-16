Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 апреля 22, 22:21
Переселенцам выплатят дополнительную помощь – по 2200 грн
Переселенцы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каждому вынужденно перемещенному украинцу дополнительно буду выплачивать 2200 гривень каждый месяц на каждого члена семьи

Совместно с ООН Кабмин утвердил две программы дополнительной финансовой помощи для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгал на брифинге по итогу заседания Кабинета Министров 15 апреля. 

Согласно договоренности Украины со Всемирной продовольственной программой ООН, каждому вынужденно перемещенному украинцу дополнительно буду выплачивать 2200 гривень каждый месяц на каждого члена семьи. Финансовая помощь по программе будет предоставляться в течение трех месяцев. Также, дополнительные выплаты получат малообеспеченные пенсионеры, которые вынуждены были покинуть свои дома. Этой программой от доноров планируют помочь порядка 700 тысячам вынужденных переселенцев. 

Выплаты будут осуществляться на банковский счет, который подали украинцы во время регистрации и получения статуса вынужденно-перемещенного лица. 

Для получения помощи Минсоцполитки формирует и передает Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев перечень ВПЛ, которые принадлежат к уязвимым категориям. 
liga.net
Ещё по теме:
Модульные города на Днепропетровщине заполнены наполовину
ООН обратилась к талибам из-за женщин
Зеленский предложил ООН заседать в горячих точках. ВИДЕО
Минск обвинил ООН в финансировании протестов в Беларуси
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По Киевской области оккупанты нанесли три ракетных удара
noimageОккупанты обстреляли автобусы в Луганской области
noimageОккупанты обстреляли жилой квартал Харькова: семеро погибших
noimageОккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева:Пятеро погибли
Лента новостей