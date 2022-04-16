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Новости
Украина
15 апреля 22, 22:24
По Киевской области оккупанты нанесли три ракетных удара
Павлюк
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Местные власти пока не рекомендуют жителям столицы и области возвращаться в свои дома

Сегодня по объектам в Киевской области российские оккупанты нанесли три ракетных удара. Местные власти пока не рекомендуют жителям столицы и области возвращаться в свои дома. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Опасность для гражданского населения остается. "Опасность возвращения ударной группировки к Киеву, к которому мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированной территории, нанесение ракетных ударов противником как в Киеве, так и по всей Украине", – сказал Павлюк.

По его словам, только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Повторные удары по любым объектам не исключаются, отметил он.

"Поэтому мои рекомендации — возвращение в Киев отложить на более спокойное время", – сказал Павлюк.

Автомобильные дороги очищены от осколков и мусора, мосты восстанавливаются "в режиме резервных мостов, которые строятся рядом". На протяжении недели-двух возле каждого разрушенного моста установят переправу. Также продолжается разбор завалов и восстановление обеспечения электроэнергией. По словам Павлюка, к концу мая во всей Киевской области будет восстановлено водо-, газо- и электрообеспечение, также будет проведено разминирование территории.

Что касается разминирования, Павлюк сообщил, что основные мероприятия в населенных пунктах и на дорогах будут закончены до конца мая.

"По остальной территории срок большой – возможно, до года. Потому что всего общая площадь – это 743 000 км, где предполагается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали около 1200 га", – сказал глава ОВА.
liga.net
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