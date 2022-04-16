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Украина
16 апреля 22, 13:17
Во Львовской области ПВО сбила четыре крылатые ракеты
ПВО
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Во Львове или Львовской области сегодня утром, 16 апреля, силы противовоздушной обороны отражали ракетную атаку россиян

Об это в Telegram написал глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", – без подробностей сообщил он и пообещал больше информации позднее.

Местный ресурс Львівський портал пишет о пяти взрывах во Львовской области.

Как дополнил Козицкий, подразделения зенитных ракетных войск воздушного командование "Запад" ВС ВСУ сбили четыре крылатые ракеты россиян, которые выпустили по по Львовской области с самолетов Су-35. Они взлетали с аэродрома Барановичи в стране-пособнице РФ Беларуси.

Вечером 15 апреля Россия ударила по аэродрому в Александрии Кировоградской области.

Также россияне нанесли ракетный удар по селу в Полтавской области, продолжают разрушать восток
liga.net
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