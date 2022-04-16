Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 апреля 22, 13:20
Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе
военные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские войска пытаются захватить Рубежное, Попасную, Мариуполь, возможна активизация боев ВСУ с армией РФ под Изюмом за выход на Славянск

Украинские военные за сутки отбили 10 российских атак на Донбассе, армия РФ пытается взять Попасную, Рубежное, Мариуполь, под Изюмом армия РФ стянула 22 батальонно-тактические группы. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили 10 атак: уничтожено три танка, один БТР, два автомобиля, три артсистемы и одну единицу спецтехники, еще один БТР захвачен.

В Генштабе не исключают активизации боев в направлении Изюма и Барвинково Харьковской области, целью РФ может быть выход в тыл подразделений ООС в районе Славянска.

Сейчас в районе Изюма находятся 22 БТГр врага (одна БТГр – от 600 до 1000 военных), пока они сконцентрированы на удержании позиций, параллельно разворачиваются дополнительные подразделения 35 общевойсковой армии РФ.

Непосредственно на Донбассе армия РФ бросает основные усилия на попытки взять Попасную и Рубежное, а также полностью установить контроль над Мариуполем.

На Северодонецком направлении враг усиливает огонь, чтобы нанести украинской армии потери, истощить ее и, возможно, подготовить наступательные действия. В направлении Попасной мотострелковые подразделения врага вместе с батальоном одной из ЧВК безуспешно пытаются продвинуться. В районе Торецка враг периодически обстреливает украинских военных, в районе Авдеевки – готовится к активизации боевых действий.

После поражения армии РФ на севере Украины ожидается ее наступление на востоке. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что пока оно продвигается медленно, ведь россияне пытаются не повторить "дебильный блицкриг".
liga.net
Ещё по теме:
Генштаб ВСУ: Мы не готовимся к войне в Крыму
Генштаб ВСУ отрицает отставку Кириченко
Полковника Генштаба ВСУ задержали на взятке
Генштаб ВСУ: В Азовское море зайдут "Кентавры"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине регистрируют 400 случаев COVID-19 в сутки
noimageКоридоры эвакуации на 16 апреля
noimageВо Львовской области ПВО сбила четыре крылатые ракеты
noimageПо Киевской области оккупанты нанесли три ракетных удара
noimageПереселенцам выплатят дополнительную помощь – по 2200 грн
Лента новостей