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Новости
Украина
16 апреля 22, 22:31
Под Харьковом при разминировании погибли спасатели
Денис Монастырский
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Сегодня под Харьковом при разминировании погибли трое спасателей из-за взрыва части кассетного боеприпаса, сообщил глава МВД Денис Монастырский

Сегодня при разминировании территории под Харьковом погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – сказал глава МВД.

Монастырский уточнил, что погиб в частности командир части пиротехников: при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Министр призвал украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам, так как подобные трагедии происходят даже со специалистами. Он отметил, что российские оккупанты минируют дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

Монастырский сообщил, что по общим правилам считается, что один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования.

По его словам, сейчас все силы вовлечены в процессы разминирования. Ежедневно сотрудники ГСЧС изымают более 5000 взрывоопасных предметов, и это очень много. 

На фоне этого Украина обратилась к Европе, США, Канаде с просьбой помочь в разминировании командами своих пиротехников.
liga.net
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