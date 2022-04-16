Зеленский: Закон о набсоветах не об иностранцах

Президент Владимир Зеленский объяснил, что подписанный им закон №7176 об увольнении членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы в течение двух дней ускоряет принятие руководящих решений для важных предприятий в период военного положения. Об этом он сказал сегодня во время беседы с представителями украинских СМИ.

"Вопрос не в иностранцах, а во всех членах наблюдательных советов. Если предприятие не может продолжать работать из-за отсутствия по тем или иным причинам членов набсоветов, то должен быть механизм, нивелирующий такую ситуацию", – сказа президент.

По его словам, в начале войны Украина потеряла несколько предприятий из-за того, что их руководители и члены набсоветов уехали и покинули свои посты.

"Не было кворума, чтобы принять оперативное решения, например, перевезти предприятие в безопасные регионы. Поэтому уже на третий день войны я поставил задачу – найти механизм, как избежать таких ситуаций. И этот механизм воплощен в этом законе".

Зеленский подчеркнул, что сегодня все госпредприятия, банки и другие институции, которые могут работать, должны работать.

"Все институции, которые проводят выплаты людям, должны работать", – сказал президент.

Также президент считает, что получать членам набсоветов 300 000 грн зарплаты в месяц и дистанцироваться от сегодняшней работы предприятий – неприемлемо в условиях военного положения.

По его словам, ежемесячно украинская экономика теряет 7 млрд евро.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. Сейчас дефицит в 7 млрд евро. Ситуация сложная, – подтвердил Зеленский. – Международные партнеры могут помогать финансового месяц, два, но нам необходимо запустить экономику".

Президент добавил, что, если люди будут работать, "...не будет необходимости унижаться и просить деньги. Для этого необходимо, чтобы страна работала, жила".

Отвечая на вопрос, стоит ли жителям Киева сегодня возвращаться в столицу, Зеленский ответил: "Не стоит ждать момента, когда уже не будет ни одного выстрела. Может быть по-разному, но надо работать".