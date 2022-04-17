Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 апреля 22, 22:44
В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ
Фролов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские военные ликвидировали российского генерал-майора Владимира Фролова.

В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией армии РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.  

По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых".  Его похоронили в Петербурге, 16 апреля

15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников. 24 марта, украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенант Якова Рязанцева.
liga.net
Ещё по теме:
У нового командующего войсками РФ еще больше жестокости
Канцлер Австрии о переговорах с Путиным:Разговор был жестким
В АП до 2019 года работал российский агент – СБУ
Штайнмайер сказал, что Зеленский отказался встречаться с ним
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Абрамович приезжал в Киев и искал варианты прекращения войны
noimageЗеленский о блокаде Мариуполя: Может повториться Иловайск
noimageМедведчук арестован без права залога
noimageЗеленский: Закон о набсоветах не об иностранцах
noimageПод Харьковом при разминировании погибли спасатели
Лента новостей