В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией армии РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.
По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых". Его похоронили в Петербурге, 16 апреля15 марта СНБО опубликовал список убитых российских генералов и полковников. 24 марта, украинские военные уничтожили очередного генерала российских оккупантов – генерал-лейтенант Якова Рязанцева.