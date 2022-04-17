В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

В Росии похоронили заместителя командующего 8-й армией армии РФ и генерал-майора Владимира Фролова, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ и местная горадминистрация.

По словам местного губернатора, Фролов был потомственным военным и "пал смертью храбрых". Его похоронили в Петербурге, 16 апреля