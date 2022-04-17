Абрамович приезжал в Киев и искал варианты прекращения войны

3 марта российский олигарх Роман Абрамович был в Киеве, видимо, пытаясь найти варианты прекращения войны и снятия санкций, и у него действительно были тогда симптомы отравления. Об этом рассказал Крым.Реалиям лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Джемилев говорит, что симптомы отравления наблюдались у Абрамовича и народного депутата Рустема Умерова в то время, когда они 3 марта пришли в киевский офис лидера крымскотатарского народа.

Джемилев считает, что целью отравления, скорее всего, был Умеров, потому что приезд Абрамовича держался в строгом секрете. Однако он не исключает и других вариантов, поскольку Абрамович "спецслужбам в Москве не по вкусу".

Из бесед с Абрамовичем у Джемилева сложилось впечатление, что хотя тот действует и в своих интересах, но "больше всего опасается за будущее своей страны" и считает, что если Россия "не выйдет из украинской проблемы", то ее ждет крах.

Джемилев утверждает, что сказал Абрамовичу о единственном варианте развития событий, при котором с России могут быть сняты санкции – это полное прекращение вторжения, полная, "до последнего сантиметра", включая Крым, деоккупация территории Украины и обязательство неукоснительно соблюдать нормы международного права. "Без этого никакие санкции с вас сняты не будут", – сказал тогда Джемилев.

По его словам, Абрамович согласился с этим, но сказал, что непонятно, как этого можно добиться от "того, который там в Кремле".

Джемилев при этом не исключает, что приезд Абрамовича был санкционирован Путиным, хотя лично он считает это маловероятным.

25 марта Financial Times со ссылкой на свои источники утверждала, что Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны, и что его участие якобы лично одобрил Путин.

13 апреля Королевский суд острова Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму более $7 млрд.