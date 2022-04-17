Подоляк о вере Путина в победу России

Российский диктатор Владимир Путин питает иллюзии о якобы побеждающей армии РФ в Украине, такое мышление приводит к трагедиям. Такое мнениа написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с РФ Михаил Подоляк.

Подоляк комментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, который после визита в Москву заявил: Путин считает, что Россия выигрывает войну.

"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. РФ проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такова будет "победа"", – отреагировал на эту новость Подоляк.