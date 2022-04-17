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17 апреля 22, 12:06
Сводка о потерях армии России за сутки
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Украинские войска ВСУ уничтожили 200 российских солдат и 10 танков за сутки.

Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ на утро 17 апреля:

- личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),

- танков ‒ 773 единиц (+11),

- боевых бронированных машин ‒ 2002 (+20),

- артиллерийских систем– 376 (+5),

- РСЗО – 127 (+2),

- средств ПВО – 66 (0),

- самолетов – 165 (+2),

- вертолетов – 146 (+1),

- автомобильной техники – 1471 (+13),

- кораблей/катеров – 8 (0),

- цистерн с ГСМ – 76 (0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).

- спецтехники – 27 (+1),

- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
liga.net
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