Сводка о потерях армии России за сутки

Украинские военные уничтожили 200 российских оккупантов за сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 20 300 солдат. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Потери армии РФ на утро 17 апреля:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидировано (+200),
- танков ‒ 773 единиц (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 2002 (+20),
- артиллерийских систем– 376 (+5),
- РСЗО – 127 (+2),
- средств ПВО – 66 (0),
- самолетов – 165 (+2),
- вертолетов – 146 (+1),
- автомобильной техники – 1471 (+13),
- кораблей/катеров – 8 (0),
- цистерн с ГСМ – 76 (0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10).
- спецтехники – 27 (+1),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).