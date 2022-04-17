Россияне уничтожают дома мирных в Луганской области: фото

В Луганской области российские оккупанты продолжают обстреливать дома людей, хотя в некоторых районах "уже и разрушать почти нечего". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что этой ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

"Там уже и разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают", – написал Гайдай.

Он сообщил, что в ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице, еще одна – вдали. Информация о жертвах уточняется.

Еще один дом россияне уничтожили в Новодружеске вчера вечером, владельца пожарные успели эвакуировать.

Также Гайдай сообщил, что сегодня утром, 17 апреля, оккупанты ударили по Кременной из артиллерии. Есть по меньшей мере один раненый, он в больнице с повреждениями средней тяжести.