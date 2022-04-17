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Новости
Украина
17 апреля 22, 12:18
Зеленский о Мариуполе: Есть только два пути
Зеленский
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Президент Зеленский заявил, что деблокада Мариуполя возможна только двумя путями – переговорным или путем предоставления Украине тяжелого вооружения

Президент Владимир Зеленский заявил, что повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города. 

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам 16 апреля.

Он отметил, что ситуация в Мариуполе остается очень жесткой, "просто нечеловеческой", и такой ее сознательно сделала Россия, сознательно пытаясь уничтожать всех, кто там находится.

"Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров тоже должна быть определяющей", – заявил Зеленский.

Он уверяет, что не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы руководство страны не искало пути решения вопроса Мариуполя – будь то военный или дипломатический способ.

Однако, подчеркнул Зеленский, найти это решение очень сложно, и пока ни одного полностью реального варианта еще не было.

"Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Впрочем, мы не оставим эти попытки. И ежедневно либо я, либо главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, либо другие военные, либо руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", – сказал президент.
liga.net
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