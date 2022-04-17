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Украина
17 апреля 22, 12:21
Евакуації не буде: гуманітарні коридори не погоджено
Евакуація
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В неділю, 17 квітня, не буде організованих гуманітарних коридорів

В неділю, 17 квітня, не буде організованих гуманітарних коридорів. Про це в Telegram повідомляє віце-прем'єр Ірина Верещук.

Українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.

На сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якомога швидше.

Крім того, що стосується Маріуполя, за її словами, Київ наполягає на відкритті гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів, особливо жінок і дітей.
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