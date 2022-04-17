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Новости
Украина
17 апреля 22, 20:31
Россияне захватили сына украинского чиновника
Васильевка
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Похищение произошло на блокпосту в городе Васильевка в Запорожской области

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк заявил, что его 16-летнего сына похитили российские войска на одном из блокпостов в области.

"Моего сына похитили. Россияне похитили его на блокпосту в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас, я не знаю", – сказал Буряк в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В комментарии Укринформу Буряк рассказал, что это произошло еще 8 апреля. Все это время он безуспешно пытался вызволить сына в частном порядке.

"Мой 16-летний сын ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины", – рассказал чиновник.

Он предполагает, что подростка задержали после того, как узнали, кто его отец.
liga.net
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