ВСУ оттесняют оккупантов подальше от Харькова

В Харьковской области Вооруженные силы Украины провели несколько успешных операций, оттеснив оккупантов далее от областного центра. Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", – уточнил Синегубов.

Он добавил, что ВСУ продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова. На днях реактивным огнем 81 отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники, ликвидировала около сотни оккупантов.

"Харьков под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились", – написал глава Харьковской ОГА.

Он призывал всех горожан быть бдительными и осторожными, не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не оставайться на улице.

"Обстрелы оккупантов хаотические и жестокие. Каждый день есть погибшие" – подчеркнул Синегубов.