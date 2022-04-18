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Новости
Украина
17 апреля 22, 23:10
Донбасс. ВСУ отбили 12 атак оккупантов
война
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ВСУ в зоне ООС уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, сбили два вертолета Ми-24

За текущие сутки военнослужащие Операции объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.  

Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника. 

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". 

Всего в течение текущей недели военнослужащие Объединенных сил отразили 58 вражеских атак.

Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты противника. 

16 апреля украинские защитники на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.
liga.net
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