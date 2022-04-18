Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: трое погибших

По предварительной информации, три человека погибли. Количество раненых устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, обстрел был совершен 18 апреля, около 10:30.
Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, а также центральную часть города. Снаряды упали прямо у домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли три человека, пострадали – 15, среди них – 14-летний ребенок.
Синегубов отметил, что ЗСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении. Например, сегодня в районе Балаклеи ВСУ сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, местные власти эвакуируют население Лозовой и Барвенкового. Уже выехали 54 000 человек, сказал глава ОВА.В воскресенье под обстрел попала центральная часть Харькова. Погибли пять человек, 13 получили ранения. Вечером того же дня стало известно, что Вооруженные силы Украины провели несколько успешных операций в Харьковской области, оттеснив оккупантов далее от областного центра.