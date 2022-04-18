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18 апреля 22, 21:54
Данилов обратился к людям с территорий, где начинаются бои
война
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Секретарь СНБО призвал жителей Донбасса выезжать, пока не пришли россияне

Люди, живущие на прифронтовых территориях, где начинается битва за Донбасс, должны немедленно эвакуироваться. Об этом сказал в понедельник в эфире единственного телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"У кого есть возможность на тех территориях, где сейчас проходят бои, призываю выехать с этих территорий. Это нужно обязательно сделать", – сказал Данилов.

Он отметил, что это касается не только женщин и детей, но и мужчин, которым в случае оккупации грозит принудительная мобилизация и отправка на фронт.

"Если вы находиться в прифронтовой зоне, нужно эвакуироваться. И это нужно делать обязательно, особенно мужскому населению. Лучше воевать на нашей стороне, чем враг даст вам в руки оружие и потом вас будут убивать наши войска", – сказал Данилов.

18 апреля русские войска попытались перейти в наступление почти по всей линии фронта в Донбассе и Слобожанщине. Они смогли прорвать оборону в двух местах и, в частности, зайти в город Кременная в Луганской области. 

Данилов считает, что это начало битвы за Донбасс, которую Россия попытается выиграть в Пасху. 
liga.net
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