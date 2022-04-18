За Донбасс. Почему это последний шанс РФ. Обзор западных СМИ

Как Украина и Россия стягивают войска на Восток перед новым этапом войны, почему потери россиян за шесть недель войны колоссальны, а западные партнеры начали передавать наступательное оружие.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

The Wall Street Journal: Украина и Россия стягивают силы для битвы за Восток

Россия продолжает наращивать свои силы на востоке Украины для новой фазы этой войны, которая будет существенно отличаться от первых двух месяцев боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

В этот раз две страны будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для бронетанковых ударов. Российские силы будут ближе к своим базам, что сделает более короткими цепочки поставок. Да и саму территорию в этой части Украины они знают лучше. Украинцам также придется сменить тактику, ведь сейчас война будет более конвенциональной.

Это подтвердили президент Владимир Зеленский и американский генерал в отставке Бен Ходжес. Западные эксперты говорят: россияне хотят окружить наиболее боеспособные силы украинской армии в зоне ООС. Поэтому российские войска пытаются двигаться от Харькова на юг. Эти планы украинцы пока срывают, нанося удары по россиянам вокруг Изюма. Такая же ситуация по группировке близ Мариуполя, которая до сих пор не сдается и блокирует таким образом выдвижение этой части армии РФ.

Если россияне захватят украинский Восток, они могут снова пойти на Запад. Среди их планов — захват Одессы и Днепра.

Большинство факторов — на стороне россиян, отмечает издание. Впрочем, есть вопрос, смогут ли они овладеть необходимым для такого боя уровнем координации. Раньше у них это не получалось. Украине, в свою очередь, важно получить еще больше оружия от западных союзников.

The Telegraph: Российская армия не может позволить себе потерять больше солдат

Иногда история ближе, чем кажется. Российские солдаты выучили этот урок за последние шесть недель. Потери армии РФ драматичны не только с точки зрения 21 века, но даже 19-го или 20 века. Больше всего это сейчас напоминает битву при Сомме (Северная Франция) 1916 года, пишет The Telegraph.

По разным оценкам, россияне уже потеряли более 30% своих сил на первом этапе войны против Украины. Это колоссальные цифры.

К примеру, потери россиян уже превзошли процент потерь немцев в битве на Курской дуге. А это было одно из величайших танковых сражений в истории. После этого проигрыша немцы ни разу не шли в наступление на восточном фронте. Их потери на уровне 17-22% были почти беспрецедентными на то время, и даже они скромнее нынешних потерь армии РФ.

Что это значит для второго этапа войны?

Российские ВВС до сих пор не получили преимущества в воздухе, потеряли флагманский крейсер "Москва", среди контрактников наблюдаются многочисленные отказы от участия в войне, моральный дух солдат низкий.

Битва за Донбасс, которую ожидают в ближайшие дни, по всей вероятности, является последней возможностью "выложить свои карты на стол".

Foreign Policy: Запад наконец-то передает Украине тяжелое вооружение

США и НАТО начали поставлять Украине танки, вертолеты и тяжелое вооружение в свете начала Битвы за Донбасс, пишет Foreign Policy.

Это существенное изменение подхода западного мира, который на первых этапах российской агрессии не был уверен, сколько Украина продержится против полномасштабного вторжения, и боялся, что тяжелое вооружение окажется в руках россиян. Передача наступательного оружия — важный шаг.

Первой стала Чешская Республика, которая начала поставлять танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

Другие страны НАТО последовали этому примеру. Словакия направила Украине передовую систему противовоздушной обороны С-300, а Соединенные Штаты в прошлую среду объявили, что предоставят Украине военную технику на сумму $800 млн. Эта партия включает 11 вертолетов МИ-17, 200 бронетранспортеров M113, 100 Humvee, тяжелые гаубицы, тысячи снарядов и прочие боеприпасы.

Несмотря на то, что союзники передают Украине и новейшую технику, основное внимание уделяется советским системам, с которыми украинцы привыкли иметь дело.

По словам украинской стороны, даже этого всего еще недостаточно — нужно больше и быстрее. Впрочем, переход к тяжелому вооружению является сигналом: Запад уже делает ставку не только на то, чтобы Украина не только защищалась, но и могла осуществлять успешные наступательные операции. Генерал Бен Ходжес уверяет: НАТО слишком сильно переживает по поводу возможной атаки России, ведь они являются крупнейшим в истории военным Альянсом.

Франц-Штефан Гейди, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, считает: наступление российской армии в Украине не может длиться вечно, а сил у России хватит до июня.