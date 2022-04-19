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Украина
19 апреля 22, 13:31
РФ обстреляли Очаков запрещенными кассетными боеприпасами
война
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Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам отметила, что есть разрушение гражданских объектов, жилых домов, гражданской инфраструктуры города.

Военные РФ 18 апреля ударили по Очакову запрещенными кассетными снарядами. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

По ее словам, со вчерашнего вечера и ночью оккупанты хаотично обстреливали большинство районов Николаева.

Отмечается, что есть разрушение гражданских объектов, жилых домов, гражданской инфраструктуры города.

Напомним, ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина.

Также сообщалось, что российская армия в ночь на вторник, 19 апреля, атаковала Николаев.
Korrespondent
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