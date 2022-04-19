Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 апреля 22, 13:42
ВСУ уничтожили "элитное" подразделение войск РФ. ФОТО
элитное подразделение войск РФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение Вооруженных сил России из города Томск.

Украинские десантники в районе интенсивных боев разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, дислоцировавшейся в г. Томск. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - подчеркнули в Генштабе.

В сообщении указано, что во время боя оккупанты, в основном, сгорели вместе с боевыми машинами, и только по документом некоторых удалось идентифицировать, кто именно это был. В частности, идентифицированы младший сержант Саккузиев Кайрат, а также лейтенант Кочановский А.М.


Ранее сегодня сообщалось, что с 24 февраля по 19 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 800 человек.

Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
Охранник рассказал о попытке побега Медведчука – видео
ВР признала действия России геноцидом украинского народа
У Байдена спрогнозировали время активной фазы войны
Почему подбитый крейсер "Москва" - это унижение России. Фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ обстреляли Очаков запрещенными кассетными боеприпасами
noimageЗа Донбасс. Почему это последний шанс РФ. Обзор западных СМИ
noimageДанилов обратился к людям с территорий, где начинаются бои
noimageОккупанты обстреляли жилые районы Харькова: трое погибших
Лента новостей