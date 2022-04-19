ВСУ уничтожили "элитное" подразделение войск РФ. ФОТО

Украинские десантники в районе интенсивных боев разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, дислоцировавшейся в г. Томск. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - подчеркнули в Генштабе.

В сообщении указано, что во время боя оккупанты, в основном, сгорели вместе с боевыми машинами, и только по документом некоторых удалось идентифицировать, кто именно это был. В частности, идентифицированы младший сержант Саккузиев Кайрат, а также лейтенант Кочановский А.М.





Ранее сегодня сообщалось, что с 24 февраля по 19 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 20 800 человек.

