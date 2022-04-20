На Донбассе отбили 10 атак оккупантов. Уничтожено 12 танков

За текущие сутки, 19 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает ООС.

Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.