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Новости
Украина
20 апреля 22, 00:11
На Донбассе отбили 10 атак оккупантов. Уничтожено 12 танков
война
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Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники

За текущие сутки, 19 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает ООС.  

Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники. 

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. 

За сутки 18 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные успешно отбили семь атак российских оккупантов.  
liga.net
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