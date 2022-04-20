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Новости
Украина
20 апреля 22, 12:32
Россия игнорирует обращение Медведчука – Подоляк
Медведчук
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Украина готова обменять Медведчука на защитников Мариуполя, но Россия пока игнорирует эту возможность

Россия пока не отреагировала на обращение арестованного кума Путина Виктора Медведчука, который попросил обменять его на жителей и защитников Мариуполя. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об этом в интервью НВ.

"Они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал", – сказал Подоляк.

Он заверил, что инициатива обмена шла от самого Медведчука, потому что он понимает: в Украине у него будут большие проблемы. "Ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине, почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию", – сказал Подооляк.

Советник главы ОП добавил, что Украина готова к такому обмену, потому что жизнь людей, защищающих Мариуполь, ценнее Медведчука.
liga.net
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