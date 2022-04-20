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Новости
Украина
20 апреля 22, 18:24
Зеленский встретился с президентом Европейского совета
Шарль Мишель
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Президент назвал Шарля Мишеля большим другом Украины

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщается в соцсетях президента Украины.

"Большой друг Украины – президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС", – сказано в сообщении.

Великий друг України – президент Європейської ради Шарль Мішель @eucopresident сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом! pic.twitter.com/luZDNxbmcc

Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2022

Несколько дней назад стало известно, что Украина заполнила специальную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Далее Еврокомиссия будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина Копенгагенские критерии членства.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата членства в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

Перед встречей с Зеленским Шарль Мишель в сопровождении первого вице-премьера Ольги Стефанишиной побывал в разбомбленной Бородянке.
liga.net
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