Зеленский встретился с президентом Европейского совета

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщается в соцсетях президента Украины.

"Большой друг Украины – президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС", – сказано в сообщении.

Великий друг України – президент Європейської ради Шарль Мішель @eucopresident сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом! pic.twitter.com/luZDNxbmcc

Несколько дней назад стало известно, что Украина заполнила специальную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Далее Еврокомиссия будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина Копенгагенские критерии членства.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата членства в ЕС на заседании Европейского совета в июне.



