Зеленский: Нам не передали истребители

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина все еще не получила истребители от союзников. Об этом он рассказал в интервью французскому каналу BFMTV.

"На сегодня у нас нет [переданных союзниками] истребителей. Любого типа", – сказал он.

19 апреля в Пентагоне заявили, что Украина получила "дополнительные платформы и детали", что помогло ВС ВСУ увеличить флот. В Минобороны США не говорили о целых самолетах, о чем сообщили якобы "со слов спикера Пентагона" многие СМИ. Воздушные Силы уточнили 20 апреля, что получили не новые самолеты, а запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

Зеленский сказал, что "у нас есть даты и гарантии", но добавил – "мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, а потом будем благодарны".





21 апреля CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщил, что флот ВС ВСУ якобы пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей. Примерно о том же говорил вчера и советник главы ОП Алексей Арестович.





В ВС ВСУ заявили, что их летчики смогут освоить F-15 и F-16 за пару недель обучения.