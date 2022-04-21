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Новости
Украина
21 апреля 22, 11:21
Зеленский: Нам не передали истребители
Зеленский
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Украинский президент Зеленский сетует, что союзники пока не передали истребители Воздушным силам ВСУ, хотя были такие обещания

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина все еще не получила истребители от союзников. Об этом он рассказал в интервью французскому каналу BFMTV.

"На сегодня у нас нет [переданных союзниками] истребителей. Любого типа", – сказал он.

19 апреля в Пентагоне заявили, что Украина получила "дополнительные платформы и детали", что помогло ВС ВСУ увеличить флот. В Минобороны США не говорили о целых самолетах, о чем сообщили якобы "со слов спикера Пентагона" многие СМИ. Воздушные Силы уточнили 20 апреля, что получили не новые самолеты, а запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

Зеленский сказал, что "у нас есть даты и гарантии", но добавил – "мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, а потом будем благодарны".

Зеленский в конце марта 2022 года обратился к странам НАТО с просьбой дать Украине 1% танков и боевых самолетов, которые у них есть. С тех пор Запад постепенно начал помогать Украине с тяжелой техникой, в частности, артиллерией и системами ПВО, но не самолетами. 

21 апреля CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщил, что флот ВС ВСУ якобы пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей. Примерно о том же говорил вчера и советник главы ОП Алексей Арестович.

В ВС ВСУ заявили, что их летчики смогут освоить F-15 и F-16 за пару недель обучения.
liga.net
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