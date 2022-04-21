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21 апреля 22, 13:29
Чистий четвер: що обов'язково треба зробити
Чистий четвер
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21 квітня в Україні православні люди відзначають Чистий четвер

21 квітня в Україні православні люди відзначають Чистий четвер. В ніч з середи на четвер потрібно прокинутися до світанку і скупатися. Вода в цей час має цілющу силу - можна змити порчу, гріхи і хвороби.

Під час купання люди вимовляють змову:

Чистий Четвер Великдень славить, весь народ Православний Великдень славить, так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив, щоб справа моя мені прибуток приносила. Золото до Моїх рук липне, лине. Монети в гаманці позвякивають. Ключ. Замок. Язик. Амінь.

Після купання необхідно облитися холодною водою, а вмиватися краще з ємності, в яку ви попередньо покладіть срібну ложку або будь-яку прикрасу.

У цей день також: 

- проводять генеральне прибирання;
- викидають всі непотрібні речі;
- печуть великодні паски і фарбують яйця;
- готують четвергову "чорну" сіль. Жінки розжарюють кухонну сіль на сковороді, перемішуючи, поки вона не потемніє. Цією сіллю потім заправляють всі святкові страви - на Чистий четвер вона стає життєдайною.
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