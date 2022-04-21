Чистий четвер: прикмети та повір'я цього дня

21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер, або, як його ще називають, Чистий четвер.

Святкова дата оповита не тільки великою кількістю ритуалів, а й має свої народні повір'я:





- не прибрати будинку в Чистий четвер і зустріти Великдень в брудному будинку - до низки невдач і бід;

- перерахувати всі гроші - знайти достаток і благополуччя;

- позичити що-небудь - позбутися удачі і щастя;

- хороша погода в четвер - в найближчому майбутньому буде багато приємних подій.





Народні прикмети на Чистий четвер:





- Якщо на Чистий четвер йде дощ, залишок весни цього року буде прохолодним.

- Якщо на Чистий четвер тепла, сонячна погода, літо буде раннім, а травень лагідним.

- На Чистий четвер слід прибрати в оселі, а у воду для миття підлоги покласти монети – до багатого року.





Слов'яни вірять, що в цей день можна дізнатися у потойбічних сил, як складеться ваше життя. Для цього потрібно запалити свічку, піднятися з нею в темряві на горище або сісти в темній кімнаті і, дивлячись на полум'я, задати питання. Відповідь присниться вам прийдешньої ночі.



