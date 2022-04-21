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21 апреля 22, 13:33
Чистий четвер: прикмети та повір'я цього дня
Чистий четвер
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21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер

21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер, або, як його ще називають, Чистий четвер.

Святкова дата оповита не тільки великою кількістю ритуалів, а й має свої народні повір'я:

- не прибрати будинку в Чистий четвер і зустріти Великдень в брудному будинку - до низки невдач і бід;
- перерахувати всі гроші - знайти достаток і благополуччя;
- позичити що-небудь - позбутися удачі і щастя;
- хороша погода в четвер - в найближчому майбутньому буде багато приємних подій.

Народні прикмети на Чистий четвер:

- Якщо на Чистий четвер йде дощ, залишок весни цього року буде прохолодним.
- Якщо на Чистий четвер тепла, сонячна погода, літо буде раннім, а травень лагідним.
- На Чистий четвер слід прибрати в оселі, а у воду для миття підлоги покласти монети – до багатого року.

Слов'яни вірять, що в цей день можна дізнатися у потойбічних сил, як складеться ваше життя. Для цього потрібно запалити свічку, піднятися з нею в темряві на горище або сісти в темній кімнаті і, дивлячись на полум'я, задати питання. Відповідь присниться вам прийдешньої ночі.
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