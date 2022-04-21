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Украина
21 апреля 22, 22:21
УПЦ МП хочет пройти молитвенным шествием в Мариуполь
Митрополит УПЦ МП Онуфрий
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Глава УПЦ МП Онуфрий заявил, что его церковь готова организовать молитвенное шествие к заводу "Азовсталь" в Мариуполе

Глава УПЦ МП Онуфрий заявил, что его церковь готова организовать молитвенное шествие к заводу Азовсталь в Мариуполе с целью оказания неотложной помощи и вывода из города мирных жителей. Также УПЦ МП готова вывезти раненых военных и тела погибших. Об этом сообщает сайт церкви.

Онуфрий сказал, что "с глубокой грустью" наблюдает за происходящим в Мариуполе.

Он отметил, что в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения.

"В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу Азовсталь в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и забрать тела погибших", – сказано в заявлении.

УПЦ МП обратилась "ко всем, от кого это зависит" и попросила в период со Страстной Пятницы (22 апреля) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля) на территории Мариуполя и его окрестностей обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения молитвенного шествия.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов.  

17 апреля Зеленский сказал, что повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорами при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города. 

Вчера в полку Азов заявили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.
liga.net
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