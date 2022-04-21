УПЦ МП хочет пройти молитвенным шествием в Мариуполь

Глава УПЦ МП Онуфрий заявил, что его церковь готова организовать молитвенное шествие к заводу Азовсталь в Мариуполе с целью оказания неотложной помощи и вывода из города мирных жителей. Также УПЦ МП готова вывезти раненых военных и тела погибших. Об этом сообщает сайт церкви.
Онуфрий сказал, что "с глубокой грустью" наблюдает за происходящим в Мариуполе.
Он отметил, что в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения.
"В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу Азовсталь в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и забрать тела погибших", – сказано в заявлении.
УПЦ МП обратилась "ко всем, от кого это зависит" и попросила в период со Страстной Пятницы (22 апреля) до Светлого Христова Воскресения (24 апреля) на территории Мариуполя и его окрестностей обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения молитвенного шествия.16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов.