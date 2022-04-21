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Украина
21 апреля 22, 22:45
Страсна п'ятниця 2022: що категорично не можна робити
Страсна п'ятниця
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Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем

Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем. Біблія говорить, що саме в цей день засудили та розіп'яли Ісуса Христа, тому християни вважають Святу п'ятницю днем скорботи та жалоби.

Віруючі присвячують Страсну п'ятницю роздумам про подвиг Ісуса та очищенню душі, а на господарські справи накладено заборону.

Традиційно в цей день зустрічаються з родичами та допомагають знедоленим.

Заборони Страсної п'ятниці:

- робота по господарству; 
- приготування їжі (крім хліба);
- сільськогосподарські роботи; 
- рукоділля; 
- вживання алкоголю; 
- будь-які плотські втіхи.

У цей день віруючі дотримуються найсуворішого посту. Допускається тільки вечеря, що складається з хліба з водою.
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