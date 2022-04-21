Страсна п'ятниця 2022: що категорично не можна робити

Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем. Біблія говорить, що саме в цей день засудили та розіп'яли Ісуса Христа, тому християни вважають Святу п'ятницю днем скорботи та жалоби.
Віруючі присвячують Страсну п'ятницю роздумам про подвиг Ісуса та очищенню душі, а на господарські справи накладено заборону.
Традиційно в цей день зустрічаються з родичами та допомагають знедоленим.
Заборони Страсної п'ятниці:- робота по господарству;
У цей день віруючі дотримуються найсуворішого посту. Допускається тільки вечеря, що складається з хліба з водою.