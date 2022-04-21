Страсна п'ятниця 2022: що категорично не можна робити

Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем. Біблія говорить, що саме в цей день засудили та розіп'яли Ісуса Христа, тому християни вважають Святу п'ятницю днем скорботи та жалоби.

Віруючі присвячують Страсну п'ятницю роздумам про подвиг Ісуса та очищенню душі, а на господарські справи накладено заборону.

Традиційно в цей день зустрічаються з родичами та допомагають знедоленим.

Заборони Страсної п'ятниці:

- приготування їжі (крім хліба);

- сільськогосподарські роботи;

- рукоділля;

- вживання алкоголю;