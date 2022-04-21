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Украина
21 апреля 22, 22:47
До Запоріжжя прибули чотири евакуаційні автобуси з Маріуполя
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Повідомляється, що 79 маріупольців доїхали автобусами з Маріуполя до Запоріжжя

У Запоріжжя прибули чотири евакуаційні автобуси, які вивезли людей з блокадного Маріуполя. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Клименко.

Повідомляється, що 79 маріупольців доїхали автобусами з Маріуполя до Запоріжжя.

Клименко каже, що це вперше з початку блокади Маріуполя окупантами вдалося організовано евакуювати місцевих мешканців.

Зокрема, окупанти щоразу зривали всі домовленості і виїхати з міста можна було тільки на приватному транспорті. Але сьогодні чотирьом автобусам вдалося покинути блокадне місто.

За словами голови ОВА, це значно менше, ніж було домовлено.

"Продовжуємо докладати зусилля, щоб усі маріупольці змогли виїхати на вільну територію України. Це одна з першочергових задач всього керівництва держави", - йдеться у повідомленні.
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