Зеленский: нас услышали – наконец дают то, что мы просили

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге Украины. Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Мы сегодня уделяем максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили", – сказал президент.

В Славянске, Краматорске, в Донецкой области, в Попасной и в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – убить как можно больше и уничтожить все, что они видят.

"Я благодарен каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые храбро держатся и приучают российскую армию к мысли о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше чем украинские", – добавил Зеленский.