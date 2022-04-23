Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 апреля 22, 00:13
Зеленский: нас услышали – наконец дают то, что мы просили
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власть уделяет максимальное внимание тому, чтобы обеспечить украиснких военных всем необходимым оружием

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге Украины. Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. 

"Мы сегодня уделяем максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили", – сказал президент. 

В Славянске, Краматорске, в Донецкой области, в Попасной и в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – убить как можно больше и уничтожить все, что они видят. 

"Я благодарен каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые храбро держатся и приучают российскую армию к мысли о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше чем украинские", – добавил Зеленский. 
liga.net
Ещё по теме:
Обстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
Новое видеообращение Зеленского по итогам 43-го дня войны
Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну
Зеленский о Мариуполе: Есть только два пути
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под Херсоном уничтожен компункт РФ. В нем было 50 офицеров
Лента новостей